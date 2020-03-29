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Sivas'ta 5 köyde koronavirüs karantinası

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta 5 köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Akıncılar ilçesi Şenbağlar; Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alındı.

İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

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