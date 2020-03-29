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Abdurrahim Albayrak’tan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan koronavirüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi.

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Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, “Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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