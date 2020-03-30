HABER /  SPOR
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Buse Terim'den Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları için açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in sağlık durumu için kızı Buse Terim'den açıklama geldi.

Abone ol

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı yönündeki iddiası hakkında açıklama geldi.

Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi sebebiyle hastanede olan Fatih Terim için paylaşımda bulundu.

Buse Terim'in paylaşımında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'daki "ev partisi" rezilliğine 11 gözaltı
Yavuz Bahadıroğlu olay paylaşımını sildi
İstanbul Ankara İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı
Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Ateş kara açıkladı
İtalya’da koronavirüs salgınında bir günde 756 kişi daha hayatını kaybetti
Fas'ta bir bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahim Albayrak’tan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2606’ya yükseldi
Dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Erdoğan'ın dayanışma çağrısına destek
Ambulansa saldıran iki kişi tutuklandı
Pandemi ne demek kısaca pandemi açıklaması nedir?
Yorumlar