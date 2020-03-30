Buse Terim'den Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları için açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in sağlık durumu için kızı Buse Terim'den açıklama geldi.

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı yönündeki iddiası hakkında açıklama geldi.

Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi sebebiyle hastanede olan Fatih Terim için paylaşımda bulundu.

Buse Terim'in paylaşımında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadeleri yer aldı.