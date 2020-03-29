Fas'ta bir bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 17 aylık bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.Abone ol
Fas sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; annesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsü bulaşan 17 aylık bir bebek hayatını kaybetti.
Bebek ölmeden önce yapılan test sonucunun pozitif çıktığı, annesinin de ülkenin doğusunda bulunan Vecde'deki Üniversite Hastanesinde karantinaya alındığı ifade edildi.
Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 450'ye yükseldiği duyuruldu.
Ülkedeki can kaybı en son 26 olarak açıklanmıştı.