HABER /  DÜNYA
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Fas'ta bir bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 17 aylık bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Abone ol

Fas sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; annesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsü bulaşan 17 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

Bebek ölmeden önce yapılan test sonucunun pozitif çıktığı, annesinin de ülkenin doğusunda bulunan Vecde'deki Üniversite Hastanesinde karantinaya alındığı ifade edildi.

Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 450'ye yükseldiği duyuruldu.

Ülkedeki can kaybı en son 26 olarak açıklanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs vakaları kaç oldu? Bakan Koca açıkladı
Karantinadaki umrecilerde koronavirüs çıktı
TCMB: Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak
Sivas'ta 5 köyde koronavirüs karantinası
Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
Türkiye'den koronaya karşı tedavi hamlesi! 28 Türk kahramanı laboratuvara girdi
ÖNCEKİ HABERLER
'Beni virüs değil, senin bu düzenin öldürür' diyen TIR şoförü gözaltında
Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina
İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
HDP'li Remziye Tosun'a soruşturma açıldı
MSÜ sınavı 2020 ne zaman yeni tarih ÖSYM ertelenen sınavlar hangisi
Yorumlar