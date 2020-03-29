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İstanbul Ankara İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de plakaların sonuna göre, bir gün tek rakamla bitenler bir gün çift rakamlar bitenler trafiğe çıkacak.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerde plakaya göre kısıtlamaya gidilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.

Plakanın son rakamına göre...

Buna göre, yarın saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı 'tek' olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı 'çift' olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek

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