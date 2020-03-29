İtalya’da koronavirüs salgınında bir günde 756 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.Abone ol
Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya’da son bir günde 756 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 10 bin 779‘a çıktı.
Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da 97 bin 689 oldu. Bu vakalardan 13 bin 30’u iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 646 olarak belirlendi.
Halen 31 binden fazla kişi hastanelerde tedavi görüyor, bunlardan 3 bin 906’sı yoğun bakımda. 42 binden fazla vaka ise evde tecrit altında tutuluyor.
Artışın sabitlenme eğilimi gösterdiği görülüyor
İtalya’da karantina tedbirlerinin üzerinden 2 haftadan uzun süre geçmişken yeni vaka sayılarındaki artışın sabitlenme eğilimi gösterdiği görülüyor. Ölümlerin artış hızında ise son günlerde iniş-çıkışlar yaşanmaya devam ediyor.
Bir günde kaydedilen ölü sayısı geçen cuma günü 919 ile dünya çapında bugüne kadar görülen en yüksek günlük rakam olmuştu.
Önceki gün de 889 yeni ölüm kaydedilmişti. Hükümetin 3 Nisan’a kadar uygulamaya koyduğu karantina tedbirlerinin süresinin uzatılması bekleniyor.