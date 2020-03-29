İtalya’da koronavirüs salgınında bir günde 756 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

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Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya’da son bir günde 756 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 10 bin 779‘a çıktı.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da 97 bin 689 oldu. Bu vakalardan 13 bin 30’u iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 646 olarak belirlendi.

Halen 31 binden fazla kişi hastanelerde tedavi görüyor, bunlardan 3 bin 906’sı yoğun bakımda. 42 binden fazla vaka ise evde tecrit altında tutuluyor.