İtalya koronavirüs vakalarında 10 gün içinde düşüş bekliyor
İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler gözlemeyi beklediklerini söyledi. Ülkede son verilere göre 100 bine yakın kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bini geçti. İtalya, koronavirüste en fazla can kaybı yaşayan ülke.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin 3'te 1'inin bulunduğu İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, BBC'de katıldığı programda ülkesindeki durumu değerlendirdi.
Son iki gündür sayıların yüksek çıktığına işaret eden Bakan Yardımcısı Sileri, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz" diye konuştu.
Sileri, şu anda ölü sayısının fazla olduğunu, bunun da geçen haftalardaki vaka sayısının yüksekliğinden kaynaklandığını belirterek, "Vaka sayısı düşerse tabii ki ölü sayısı da azalacaktır" dedi.
"Karantina uzayacak" sinyali
Bölgesel İşler Bakanı Francesco Boccia da katıldığı bir televizyon programında, "Geçerlilik süresi 3 Nisan olarak belirlenen önlemler, kaçınılmaz olarak uzatılacaktır. Bunun süresinin ne kadar olacağına her zaman olduğu gibi Bakanlar Kurulu karar verecek. Şu anda yeniden açılışı konuşmak uygunsuz ve sorumsuzca. Hepimiz normale dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.