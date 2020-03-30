Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
''İddialar tamamen asılsızdır"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı.
"Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur"
Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, "Doğrudan Covid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020