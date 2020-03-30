HABER /  SAĞLIK
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

''İddialar tamamen asılsızdır"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı.



"Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur"
Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, "Doğrudan Covid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karantinadaki umrecilerde koronavirüs çıktı
Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Ateş kara açıkladı
Türkiye'de koronavirüs vakaları kaç oldu? Bakan Koca açıkladı
Yavuz Bahadıroğlu olay paylaşımını sildi
Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama
İstanbul Ankara İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Buse Terim'den Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları için açıklama
Abdurrahim Albayrak’tan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2606’ya yükseldi
Dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Erdoğan'ın dayanışma çağrısına destek
Murat Övünç oğlu kaç yaşında Murat Övünç evli mi?
Yorumlar 4 yorum