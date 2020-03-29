HABER /  SAĞLIK
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Karantinadaki umrecilerde koronavirüs çıktı

Umre dönüşü Ankara'da karantinaya alınan umrecilerde yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bugün karantina süresi dolan ve tahliyeleri beklenen umreciler için tahliyeler durduruldu.

Abone ol

UMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazıları, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bunun üzerine, bugün 14 günlük karantina süresi dolan umrecilerin tahliyeleri de durduruldu.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 15 Mart'ta umreden Ankara'ya gelen 3 bin 135 kişi Gölbaşı ilçesindeki yurtlarda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu kişiler yurtlara gelen ambulanslar ile art arda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaşanan bu gelişme sonrası karantina süresi dolan, 112 otobüs ve 6 uçak ile memleketlerine gönderilmeyi bekleyen kişilerin bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
TCMB: Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak
Sivas'ta 5 köyde koronavirüs karantinası
Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
Türkiye'den koronaya karşı tedavi hamlesi! 28 Türk kahramanı laboratuvara girdi
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Çankırı, Kütahya, Artvin ve Gümüşhane'de köylere koronavirüs karantinası
ÖNCEKİ HABERLER
'Beni virüs değil, senin bu düzenin öldürür' diyen TIR şoförü gözaltında
Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina
İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
HDP'li Remziye Tosun'a soruşturma açıldı
MSÜ sınavı 2020 ne zaman yeni tarih ÖSYM ertelenen sınavlar hangisi
Yorumlar