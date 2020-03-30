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Xavi Barcelona'yı çalıştırmak istiyor

Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, efsanesi olduğu Barcelona'yı çalıştırmak istiyor.

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Katar ekibi Al Sadd'ın teknik direktörlüğü yapan Xavi Hernandez, Barcelona'yı çalıştırmak istediğini söyledi.

Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, İspanyol La Vanguardia gazetesine açıklamalar yaptı.

Barcelona'ya dönmek istediğini belirten Xavi, "Artık kendimi oyuncuları yönetmede yeterli görüyorum. Ama bazı şartlar sundum, karar alıcı ben olacağım ve sıfırdan bir proje başlatacağım." ifadelerini kullandı. 

Barcelona'nın transfere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan  40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla yeni oyuncuya ihtiyaçları yok, belki Jadon Sancho veya Serge Gnabry olabilir." şeklinde konuştu.

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