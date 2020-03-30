Netanyahu'nun danışmanı corona virüse yakalandı

İsrail'deki 4 bini aşkın corona virüs vakalarının arasına, başbakan Netanyahu'nun danışmanı da katıldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Testi pozitif çıktı

Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi

Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı

Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.