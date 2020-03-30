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Ümit Özat Koronavirüse karşı saçını kesip türkü söyledi

Teknik direktör Ümit Özat, corona virüsle mücadelede farkındalık yaratmak için saçlarını kesip şarkı söyledi.

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Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, corona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

Videoda saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, bunu corona virüsle mücadelede farkındalık yaratmak adına yaptığını ifade etti.

Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyledi
Ümit Özat, corona virüse yakalanmamak için evde kalınması gerektiğine vurgu yaparken, hastalıkla mücadele edenlere moral olması için de Cem Karaca'nın seslendirdiği Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyledi.

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