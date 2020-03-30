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Diplomatlarımızın katili ASALA'nın avukatı Deveciyan koronavirüsten öldü

Türk diplomatın şehit edilmesinden sorumlu olan Ermeni terör örgütü ASALA’nın avukatı Patrick Deveciyan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldü. Deveciyan, Ermeni diasporasının Fransa’daki önde gelen isimlerinden

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Fransa’da 1915 Olayları’nın “soykırım” olarak tanınmasında önemli rol üstlenen isimlerden olan avukatı Patrick Deveciyan, 25 Mart’ta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. 26 Mart’ta sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu duyuran ve durumunun stabil olduğunu belirten Deveciyan dün 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ermeni kökenli Fransız politikacı, 1983’te girdiği siyasette hem eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hem de Nicolas Sarkozy dönemlerinde bakanlık görevi üstlenmişti. Deveciyan’ın hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fransa ve Ermenistan’ın önde gelen siyasetçileri taziye mesajları yayımladılar.

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