Af tasarısı olarak bilinen 'Ceza İnfaz İndirimi'nde kapsam daraltıldı işte son şekli

Koronavirüs önlemleri kapsamında öne çekilen ceza infaz indirimiyle ilgili hafta sonunda AK Parti ve MHP kurmayları toplantı yaptı. Cumhur İttifakı ortakları af tasarısı olara bilinen tasarının kapsamını daralttı. Hangi suçları kapsayacak hangileri kapsam dışı?

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Kamuoyunda af yasası olarak bilinen 'Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişikliklerle ilgili son dakika bilgilerini Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi aktardı. Tasarı 'daraltılmış' olarak Meclis'e sunulacak. Ceza indiriminde "Terör, cinsel suçlar, kadına şiddet, ve adam öldürme" kesinlikle paket dışı...

"İnfaz indiriminden galiba en son Meclis’ten çıktığı zaman emin olacağız" diyen Abdülkadir Selvi, "Çünkü paket bir daralıyor, bir genişliyor" dedi ve AK Parti ile muhalefet arasındaki görüşmeleri özetledi.

Muhalefet partileri neler önerdi?

İşte muhalefetin önerileri:

- CHP, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının kapsam dışı bırakılmasını önerdi. Düşünce suçu kapsamında cezaevlerinde olanların da pakete dahil edilmesini istedi.

- İYİ Parti, takipsizlik ya da beraat alan KHK’lıların kamuya döndürülmesini önerdi.

- HDP ise terör suçlarının da af kapsamına alınmasını önerdi.

Haftasonu AK Parti-MHP zirvesinde çıkan karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına "Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak" ve "MHP’nin hassasiyetleri dikkate alınacak" diye kesin talimat verdiğini belirten Selvi, hafta sonu AK Parti ve MHP'nin ortak çalışma yaptığını ve paketin daraltıldığını yazdı.

"Paket daraltıldı" diyen Selvi, "1-Terör, 2-Cinsel suçlar, 3- Kadına şiddet, 4- Adam öldürme kesin olarak paket dışında kaldı" bilgisini paylaştı.

Eğer bir pürüz çıkmazsa....

Selvi diğer konuları ise şu şekilde özetledi: "Uyuşturucu baronları kapsam dışı bırakılırken, satıcılar ve içiciler için bir çalışma yapılması gündemdeydi. Aynı şekilde örgüt yöneticileri kapsam dışı bırakılırken, yardım ve yataklık konusunun üzerinde çalışılacaktı. İnfaz paketiyle ilgili yayınlar bunların çalışılmasının da askıya alınmasına neden oldu. Eğer son bir pürüz çıkmazsa paket daraltılmış haliyle Meclis’e sunulacak."