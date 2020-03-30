Almanya'da koronavirüs vakalarında artış 5 Türk hayatını kaybetti

ALMANYA 'daki koronavirüs vaka ve ölü sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Almanya'daki yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısının 57 bin 298'e yükseldiği, koronadan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 455 olduğu belirtildi.

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Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.

Ölen Türklerin sayısı 12'ye yükseldi

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.

Almanya'da ölü sayısı 455, vaka sayısı 57 bin 298 oldu

Robert Koch Enstitüsü tarafından bu sabah açıklanan verilerde, koronavirüs vaka sayısında 4 bin 751 kişilik artış görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısındaki yükseliş ise 66 oldu.

Almanya'da en fazla vaka sayısı 13 bin 989 ile ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde yaşanıyor. Bavyera aynı zamanda virüsün Almanya'da ilk kez ortaya çıktığı bölge.