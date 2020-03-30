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Koronavirüs kaç derecece ölüyor hangi yüzeylerde ne kadar ömrü var?

Koronavirüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüsün 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürdüğünü belirledi.

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Araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, koronavirüsün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumunda etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu.

70 derecede ölüyor

Bunun yanı sıra koronavirüsün yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.

Hangi yüzeylerde ne kadar ömrü var?

Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, koronavirüsün kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı.

Maskedeki ömrü 7 gün

Koronavirüsün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu.

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