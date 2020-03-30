HABER /  GÜNCEL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

TBMM'de koronavirüs paniği doktor hastaneye kaldırıldı vekiller tek tek arandı

Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktor Y.B’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılması TBMM’de alarma neden oldu. Son iki hafta içinde doktora giderek muayene olanlar tek tek telefonla aranarak kendilerini izole etmeleri ve TBMM'ye gelmemeleri istendi. 

Abone ol

Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktor Y.B’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılması TBMM’de alarma neden oldu. 
Meclis'te görev yapan doktorda ateş ve öksürük belirtileri üzerine Cuma günü Şehir Hastanesi'ne götürülerek Koronavirüs testi yaptırıldı. Test sonucu negatif çıktı ancak doktorun tedbir amaçlı olarak hastanede tutulduğu açıklandı.

Doktoru görenler arandı: Kendinizi izole edin

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; son iki hafta içinde doktora giderek muayene olan kişiler aranarak kendilerini izole etmeleri ve TBMM'ye gelmemeleri istendi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da doktorun tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilerek şu bilgi verildi:

TBMM Başkanlığı: Doktor tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı

Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Af tasarısı olarak bilinen 'Ceza İnfaz İndirimi'nde kapsam daraltıldı işte son şekli
Koronavirüsle mücadelede 'İsveç modeli' konuşuluyor
Almanya'da koronavirüs vakalarında artış 5 Türk hayatını kaybetti
Bakan Soylu'dan 'beni senin düzenin öldürür' diyen şoför ile ilgili açıklama
Corona virüs test kiti yasak ama kapış kapış satılıyor
Trump: 200 bin insan ölürse iyi iş çıkardık demektir
ÖNCEKİ HABERLER
EBA öğrenci giriş ekranı bilgileri 2. hafta ders programı takvimi
Diplomatlarımızın katili ASALA'nın avukatı Deveciyan koronavirüsten öldü
Koronavirüs kaç derecece ölüyor hangi yüzeylerde ne kadar ömrü var?
ABD ile Çin arasında sürpriz gelişme!
Sergen Yalçın 5 futbolcunun üstünü çizdi
Askerlik son durum 2020 askerlik uzatıldı mı?
Yorumlar