Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber dünya basınında
Corona virüs testlerinin pozitif olduğunu duyuran Rüştür Reçber için dünya basını geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden birisi olan efsane kaleci Rüştü Reçber, dünya basınında geniş yer buldu. Corona virüsü testi pozitif olduğu için hastanede tedavi gören efsane kaleciye, Avrupa medyası başta olmak üzere dış basında 'geçmiş olsun' mesajları yayınlandı. İşte o mesajlar;
"EFSANE KALECİ HASTANEDE": İtalya'da Sky Sports, "Türk futbolunun efsane kalecisi hastanede" başlığıyla verdiği haberde; "Rüştü için corona virüs testi pozitif" bilgisi geçildi.
KATALAN BASINI DA UNUTMADI: Goal.com, "Türkiye'nin idol kalecisi Rüştü Reçber'in testi pozitif" ifadeleriyle duyurdu. Fox Sports, Daily Mail ve Daily Star gibi yayın organlarında da, "Efsanevi Türk kaleciye corona virüs teşhisi. Testleri pozitif sonuçlandı" haberi verildi.
Katalan basını da eski Barcelonalı futbolcuyu unutmadı. Sport.es sitesinde; "Efsane Türk kaleciye corona teşhisi, pozitif" diye yazıdı.