Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber dünya basınında

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden birisi olan efsane kaleci Rüştü Reçber, dünya basınında geniş yer buldu. Corona virüsü testi pozitif olduğu için hastanede tedavi gören efsane kaleciye, Avrupa medyası başta olmak üzere dış basında 'geçmiş olsun' mesajları yayınlandı. İşte o mesajlar;