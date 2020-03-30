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Atom Enerjisi Kurumu kapatıldı yerine TENMAK kuruldu

Özel bütçeli TENMAK, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında çalışmalar yürütecek.

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Kapatılan bu kurumların yerine Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kuruldu.

Atom Enerjisi Kurumu'nun yerine TENMAK

Resmi Gazete'nin 28 Mart tarihli sayısında yayımlanan ve bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik öngören kararnameye göre, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında hizmet sunmak amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli TENMAK kuruldu.

TENMAK'ın birimleri

TENMAK, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma Enstitüsü, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü ile ihtiyaca göre kurulacak enstitüler, koordinatörlükler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri gibi birimlerden oluşacak.

Kapatılan kurum ve enstitülerde TENMAK başkanının atandığı tarih itibarıyla pozisyonu saklı tutulanlar, iş sözleşmesi askıda bulunanlar veya aylıksız izinde olanlar da dahil görev yapan tüm personel, mevcut statü, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın TENMAK'a devredilmiş olacak.

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