Olympiakos'tan Kostas Sloukas'a kanca

Yunan basını, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas'ın önümüzdeki sezon Olympiakos'a transfer olabileceğini yazdı.

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Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın önümüzdeki sezon eski takımı Olympiakos'a dönebileceği iddia edildi.

Yunan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos'un eski oyuncusunu yeniden takıma getirebilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddı sorunlardan yararlanacağı belirtildi.



3 yıllık sözleşme imzalamıştı

Sloukas'ın geçen sezon sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak sözleşmeye göre her sezonun sonunda belirli bir miktar ödeyerek takımdan ayrılabileceği bilgisi verilirken Sloukas'ın iyi anlaştığı koç Bartzokas ile yeniden çalışmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

Euroleague'de bu sezon 11.6 sayı ve 6.1 asist ortalaması tutturan Yunan oyuncu %42'lik şut isabet oranı yakalamıştı.