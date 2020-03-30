Dolar haftaya yükselişle başladı dövizde son durum ne?

Geçen perşembe ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki rekorlar 6.40'ın altını gören dolar/TL cuma gününü 6.45'ten kapatmıştı. Dolar yeni haftaya da 6.4754'ten başladı

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Koronavirüs dünya piyasalarını allak bullak ederken Doların seyrini salgın belirlemeye devam ediyor. Geçen perşembe ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki rekorlar 6.40'ın altını gören dolar/TL cuma gününü 6.45'ten kapatmıştı. Dolar yeni haftaya da 6.4754'ten başladı.



Saat 9:30 itibariyle piyasa: Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 30 Mart 2020 sabahında spot piyasada saat 09:30 itibariyle 6.4915 liradan işlem görürken, Euro da 7.1979 liradan işlem görüyor.

Geçen haftayı kayıpla kapatmıştı

Geçen haftayı yüzde 1.5'e yakın kayıpla 6.45'ten tamamlayan dolar yeni haftaya 6.50 sınırında başladı, euro bu sabah 7.20'de..Küresel piyasalarda da dolar endeksi dört günde ilk kez yükselişte. Birçok gelişen ülke para birimi bu sabah dolar karşısında düşüşte...

Geçen hafta ABD'de açıklanan 2.2 trilyon dolarlık destek paketi başta olmak üzere birçok ülkenin virüs salgınının tahribatını azaltmak amacıyla açıkladığı önlemler piyasaların toparlanmasında etkili oldu. Son olarak Çin bugün sürpriz faiz indirimine gitti.

Petrol piyasaları 17 yılın en düşük seviyesinde

Bu sabah itibariyle Asya piyasalarının çoğu düşerken petrol fiyatları da azalan taleple 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu hafta yurtiçinde açıklanacak Mart ayı enflasyon verisi kur açısından önemli olacak.

Yıllık enflasyon tahmini

BBH Stratejisti Win Thin yıllık enflasyonun yüzde 12.3'ten 11.85'e gerileyebileceğini belirterek "eğer bu olursa, Ekim'den beri ilk düşüşü göreceğiz ancak enflasyon hala hedefin üzerinde kalmaya devam edecek, yine de bu Merkez Bankası'nı gevşeme döngüsünden alıkoymadı" değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, dün yaptığı açıklamada Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme beklediklerini bildirdi.

Yine bu hafta ABD Mart ayı tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak. Geçen hafta ülkede birçok işyerinin kapanmasının etkisiyle işsizlik maaşına başvuranların sayısı 3.3 milyonla tarihi yüksek seviyeye çıkmıştı. Tarım dışı istihdamın 2010'dan beri ilk kez gerilemesi bekleniyor.