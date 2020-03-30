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Fenerbahçe Galatasaray'ın kadrajındaki isimlerin peşinde

Fenerbahçe, isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a göz dikmiş durumda. İki ezeli rakip Vedat Muriç transferinde olduğu gibi bu futbolculara formasını giydirme konusunda tekrar karşı karşıya gelebilir.

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Geçtiğimiz sezon Vedat Muriç'in transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu sezon da Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kurmayların, iki oyuncunun istatistiklerini incelemeye aldığı iddialar arasında. Sivasspor'un şampiyonluk potasında yer almasında önemli rol oynayan Mert Hakan ceza sahası dışından 40 şutla en fazla şut atan, 67 pas ile de en fazla kilit pas veren ikinci oyuncu.

Fenerbahçe oyunu çözecek adam arıyor

Emre Kılınç ise en fazla kilit pas veren ve kontra atakta en fazla şut atan oyuncu olarak dikkat çekiyor. İkisi de 25 yaşında olan ikiliden Mert Hakan, Süper Lig+Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 10 gol+4 asist üretirken, Emre Kılınç ise 8 gol+6 asistlik katkı sağladı. Kanatlarda ve oyunu çözecek adam konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin 'yerli' olma avantajına da sahip olan iki oyuncu için gelecek raporlar ışığında teklifte bulunması bekleniyor. Öncelikli hedefin ise Emre Kılınç olduğu ifade ediliyor.

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