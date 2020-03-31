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Fahrettin Koca son koronavirüs sayısını açıkladı vaka ve ölü arttı

TÜRKİYE'deki vaka sayısına ilişkin son dakika açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Coronavirüs verilerine göre vaka sayısı 10 bin 827'ye yükselirken ölenlerin sayısı ise 37 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin 30 Mart istatistiklerini yayınladı. Dün yapılan test sayısı 11 bin 535 olarak açıklanırken yeni vaka oranı ise bin 616 olarak gerçekleşti.

Açıklanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre toplam test sayısı yapılan son testlerle 76 bin 981'e yükselirken vaka sayısı ise 10 bin 827'ye yükseldi.

Tablonun en dikkat çeken rakamları ise bugün vefat edenlerin sayısı oldu. Son günlerin en yüksek ölüm oranı bugün gerçekleşerek 37'ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ölenlerin sayısı yeni eklenenlerle birlikte 168 olarak gerçekleşti.

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