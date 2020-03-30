Fransa Sağlık Bakanı itiraf etti koronavirüs bu mekandan ülkeye yayılmış

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat'ta Mulhouse'daki kilisede yapılan ayinlere katıldığı, 27 Şubat'ta Belçika üzerinden Viyana'ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.