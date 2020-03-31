Benzin ve motorinde indirim haberi! Aracı olanları mutlu edecek

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde ise 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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Art arda yaşanan indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. İnternethaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Coronavirüs salgını ile Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları çok düşük seviyelerde. Bu durum Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.