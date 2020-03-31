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Fatih Terim'in kızı Merve Terim’den imalı paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, babasının aslında Koronavirüse yakalanmadığı şeklinde yapılan yorumlara imalı bir paylaşımla cevap verdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8’inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda dün hastaneden taburcu edildi.

Erken taburcu edilmesi tartışmalara yol açtı
Fatih Terim’in tedavisinin kısa süre içerisinde tamamlanması ve taburcu edilmesi sonrası, sosyal medyada deneyimli hocanın aslında hasta olmadığı, federasyonu hedef almak için bunu yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı. Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim’in taburcu edilmesi gösterildi.



İngiltere Prensi Charles örneği
Yaşanan bu olayların üzerine Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından yapılan yorumları eleştiren imalı bir paylaşımda bulundu. Merve Terim, paylaşımında, geçtiğimiz hafta corona virüsü teşhisi konulan, bir hafta sonra ise taburcu edilen İngiltere Prensi Charles’ı kullandı.



''Kimi kandırıyorsunuz siz?''
Merve Terim, Prens Charles’ın taburcu edildiği şeklindeki habere “Hiç olur mu öyle şey Charles Bey? Ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi. Böyle Korona mi olur? Kimi kandırıyorsunuz siz?! Tip dünyası sizi incelemeli, sonuçları da hemen paylaşmalı…” yazdı.

7 gün karantinada kalmıştı
Corona virüsü teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edilmişti.

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