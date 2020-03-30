HABER /  GALATASARAY
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim taburcu edildi

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8’inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden açıklama var
Fatih Terim’in tedavi gördüğü Liv Hospital’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.'' 


Yusuf Günay: Taburcu oldum
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da şu açıklamayı yaptı; "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Doktorlar ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk peş peşe iki paylaşım yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Her hafta 50 bin adrese dağıtılacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 30 Nisan'a kadar her şey ertelendi
Hakkari'de 11 asker koronavirüse yakalandı denildi! Valilikten açıklama geldi
Süleyman Soylu açıkladı! Ve koronavirüste korkulan oldu
İhtiyaç sahiplerine 1000'er lira yardım iki gün sonra ödenecek Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Yardım parası sorgulama ekranı TC ile giriş nereden olur?
Fenerbahçe'den 33 bin gıda kolisi yardımı
THY iç hat uçuş noktaları bilgileri nereye yapılıyor?
Türkiye'de ne kadar solunum cihazı var? Sağlık Bakanlığı yoğun bakım yatak sayısı
1000 lira yardım parası nereye yatacak nereden alınacak?
THY iç hat uçuşlar hangi illere yapılıyor THY iç hat sefer listesi 2020
Yorumlar