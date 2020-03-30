Koronavirüse yakalanan Fatih Terim taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8’inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden açıklama var

Fatih Terim’in tedavi gördüğü Liv Hospital’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.''

Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir pic.twitter.com/cK3IpWcI9f — Liv Hospital Group (@livhospital) March 30, 2020



Yusuf Günay: Taburcu oldum

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da şu açıklamayı yaptı; "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Doktorlar ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."