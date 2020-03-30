Kenan Sofuoğlu 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu.

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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyaya etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladığını duyurdu.

''3 aylık maaşımı TBMM'ye ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım''

Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizindir. 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah."