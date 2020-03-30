AK Parti'de Meclis'e gelmeyen vekiller evden çalışacak

AK Parti, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde esnek çalışma sistemine gitmeye hazırlanıyor. Bir grup AK Partili vekil evden çalışacak bir grup ise TBMM'de çalışmalara katılacak.

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Meclis’te 290 sandalyesi bulunan AK Parti’de milletvekilleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında esnek çalışma sistemine gidiyor. Bu hafta mesaide 80 milletvekilinden oluşan ilk grup hazır bulunacak. Bekçilik Kanunu görüşülürken sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre Meclis’te 290 sandalyesi bulunan AK Parti çalışmalarda koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralını da dikkate alarak planlanan esnek çalışma çerçevesinde ayrı ayrı milletvekili grupları oluşturdu.

İlk grup 14 ilden

TBMM’nin gelecek hafta yapacağı mesaide ortalama 80 milletvekilinden oluşan ilk grup hazır bulunacak. Söz konusu grupta Ankara dahil olmak üzere Aksaray, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat vekilleri çalışmalara katılacak.

Bu vekillerin yanı sıra İçişleri ve Adalet Komisyonu üyelerinin de hafta içinde TBMM’de yer almaları istendi. Çalışmalara katılmayacak vekillerden ise gerekli önlemleri alarak süreyi evlerinde geçirmeleri istendi.

Becayiş mümkün

Planlamaya ilişkin AK Parti Grubu’ndan milletvekillerine gönderilen mesajda uygulama konusunda şu bilgiler verildi:

“Esnek çalışma sistemini bu hafta hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz listede genel kurulda görüşülecek olan bekçilik kanunu için İçişleri Komisyon üyelerimiz toplanması kuvvetli muhtemel, Adalet Komisyon üyelerimiz ve yakın il milletvekillerimizden oluşan 80 milletvekilimizle dengeli ve kısa çalışma programı planlıyoruz. Listede adı bulunan ancak çalışmalarımıza iştirak edemeyecek milletvekillerimiz varsa kendilerinin yerine listede adı bulunmayan fakat Ankara’da bulunan milletvekillerimizle becayiş yapabilir. Diğer milletvekillerimiz gerekli önlemlerini alarak, bu süreyi evlerinde geçirmelerini istirham ediyoruz.”

Erdoğan, Karaismailoğlu ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.