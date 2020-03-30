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İhtiyaç sahiplerine 1000'er lira yardım iki gün sonra ödenecek Bakan Selçuk açıkladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyondan fazla aileye yapılacak 1000'er liralık yardımlar 1 Nisan'da ödenmeye başlanacak... 19 bin firma kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptı...

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Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk NTV yayınında soruları yanıtladı. Selçuk'un verdiği bilgilere göre 19 bin firma kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptı. İşte Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

*19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor.

- İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri,  yüzde 63'ü o iki sektörden geliyor.

- Başvuran firmaların yüzde 67'si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80'lere çıkmış durumda.

- İhtiyaç sahibi ailelere 1000 TL yardım ödemesi 1 Nisan’da (Çarşamba günü) başlıyor.

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