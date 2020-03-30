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Ekrem İmamoğlu Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'le telefon konuşması yaptığını söylerken "Fatih Terim'i aradım. Çok iyiydi sesi.'' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlarken corona virüs tedavisi gören Galatasaray teknik direktörü fatih Terim'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

"Fatih Terim'i aradım sesi çok iyiydi''
Tüm hastalara şifa dileyen İBB Başkanı, "Fatih Terim'i aradım. Çok iyiydi sesi, açık söyleyeyim. Kendilerine sağlık diliyorum. Sayın Abdurrahim Albayrak'ı da, Göksel Gümüşdağ'ı da aradım. Birçok insanımız var tedavi altında olan. Hepsine şifa dileyelim.'' dedi.

''Allah korusun herkesi"
Haber aldığım diğer insanları da aradığının altını çizen İmamoğlu, ''Süreci atlatan Kadir Gökmen Öğüt milletvekilimiz var. Hem Fatih Terim'in sesi iyiydi hem Göksel Gümüşdağ'ın sesi iyiydi. Bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyorum, şifa diliyorum. Allah korusun herkesi" şeklinde konuştu.

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