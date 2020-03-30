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Entübe edilmek ne demek entübe nasıl yapılır?

Türkiye'de koronavirüs salgının artmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık entübe kelimesini kullanmaya başladı. Peki entübe ne demek, entübe edilmek nasıl yapılır?

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Koronavirüs salgının artmasının ardından sık sık duyduğumuz kelimerlerden biri de entüne olmak oldu. Halk arasında solunum yolunu açma olarak bilinen Entübasyon işleminde ilaç verilmesi amacıyla ya da suni solunuma geçmek için hastaya özel bir tüp yerleştirilmektedir. Peki Trekeal Entübasyon nedir?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

TREKEAL ENTÜBASYON NEDİR?

Acil hava yolu kontrolünün sağlanmasında baş çene pozisyonu, oral ve nazal airway yerleştirme yetersiz kalabilir. Bu durumda ileri hava yolu açma teknikleri uygulanmalıdır. İleri hava yolu açma teknikleri, trakeal entübasyon ve cerrahi hava yolu teknikleri şeklinde uygulanır.

Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeaya tüp yerleştirilmesi işlemine trakeal entübasyon denir.

 Trakeal entübasyon uygulama amaçları
 Hava yolunu açmak ve açık tutmak
 Oksijen vermek
 Solunumu desteklemek ve kontrol altında tutmak
 Farenksteki katı ve sıvı maddelerin akciğerlere kaçmasını (aspirasyonu) önlemektir.

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