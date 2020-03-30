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Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da şiddetli kaza meydana geldi. Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale gelirken can kaybı olmaması yüreklere su serpen durum oldu.

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Elazığ'da, otomobille çarpışan bir başka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak zar zor durabildi. Kazada üç kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, dün gece, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Polat'ın kullandığı 23 FK 864 plakalı otomobil ile sürücüsün ismi öğrenilemeyen 33 KME 28 plakalı otomobil çarpıştı. Polat'ın kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaç ile elektrik direğini çarptı ardından karşı şeride geçip, yan yattı. Kazada, otomobillerdeki yaralanan 3 kişi, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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