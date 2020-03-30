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Cristiano Ronaldo'dan aileli 'Evde kal' çağrısı

Juventus'un formasını giyen futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından ailesiyle paylaşım yaparak takipçilerine 'Evde kal' çağrısında bulundu.

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Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde
kalmaları yönünde çağrı yaptı.

"Ailenize iyi bakın"

Ronaldo mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer vererek, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, 8 Mart'ta Inter'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin
bulunduğu öne sürülen annesi Maria Dolores Aveiro'yu ziyaret için Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adası'na gitmiş ve koronavirüs salgınından dolayı İtalya'ya dönmemişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Feeling very thankful to have my mum home from hospital and recovering. Look after your families and loved ones. #stayhomesavelives

Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ()

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