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Atiba Hutchinson: Ümraniye'yi ve takım arkadaşlarımı özledim

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ve takım arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle evde antrenman yapmayı sürdüren Kanadalı oyuncu, bir gününün nasıl geçtiğini anlattı.

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Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Corona virüsün oluşturduğu durum hakkında konuştu, görüşlerini söyledi.

"Ümraniye'deki her şeyi özledim"

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız." diye konuştu.

Çocuklarıyla vakit geçiriyor

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) sürecinde evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, "Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor. O yüzden kitap okumaya ya da bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarıma devam ediyorum"

Hutchinson, "Çalışmalarıma devam ediyorum, yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Ülkemde hayat durma noktasına geldi"

Hutchinson son olarak, "Kanada'da da ülkenin büyük bir kısmı karantina altında. Yavaş yavaş temizlemeye çalışıyorlar. Orada da hayat durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

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