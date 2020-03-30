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AK Partili vekil 3 aylık maaşını bağışladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, korona virüsle mücadele kapsamında anlamlı bir destekte bulunarak, 3 aylık maaşını devlete bağışladığını duyurdu.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, dünyaya etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında anlamlı bir destekte bulundu.

Milletvekili Serkan Bayram, sosyal medya hesabı Twitter'dan korona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını devlete bağışladığını duyurdu. Bayram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Korona virüs salgını sebebiyle zor günlerden geçen ülkemiz için bende katkıda bulunmak adına 3 aylık maaşımı bağışladım. Devletimiz daim, milletimiz var olsun."

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