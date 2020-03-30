Işıl Reçber koronavirüs kapan Rüştü Reçber'le ilgili iddialara yanıt verdi

''Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık'': Bunun üzerine geçtiğimiz hafta Amerika'dan gelen ancak buna rağmen 14 gün kuralına uymayıp, sahibi olduğu güzellik merkezine giden Işıl Reçber'e sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Posta'da yer alan habere göre; Işıl Reçber, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika’dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika’dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi.