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Kocaeli girişlerinde Corona virüs denetimi

KOCAELİ'de koronavirüse (kovid-19) yönelik polis ekipleri sıkı denetime başladı. Belirlenen noktalarda durdurulan sürücülerin ateşi ölçülüyor. Koronavirüs şüphesi durumunda ise aracın izole edilip kişinin ambulansla hastaneye götürüleceği belirtildi.

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Kocaeli’nin tüm girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturulup, gelen araçlar durdurularak içerisindekilerin ateşi ölçülüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kocaeli’ne girişlerde de sıkı denetim noktaları kuruldu. Öte yandan Polis ekipleri, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor. 

7 noktada 24 saat görev başındalar

Kartepe Uzunçiftlik mevkisi, Gebze D-100 Bayramoğlu sapağı, Karamürsel Misli Çeşme mevkisi, Sapanca Maşukiye girişi, Körfez turnikeleri, İzmit Kandıra turnikeleri ve Gebze turnikelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. Toplam 7 noktada 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, herhangi bir şüphe durumunda aracı izole ederek, kontrol noktasına ambulans çağırıyor. Koronavisten şüphelenilen kişi ya da kişiler, ambulans ile gerekli kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırılacak.

Ayrıca Kocaeli Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karara göre, TEM yolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Bu noktalara alternatif olarak sürücülerin, Kandıra turnikeleri ve Körfez turnikelerini kullanması gerekiyor.

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