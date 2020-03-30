Vatandaş dikkat! Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabiliyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan son dakika Seyahat İzin Belgesi açıklaması ile vatandaşa önemli bir kolaylığın önü açıldı. Seyahat İzin Belgesi bundan böyle e-Devlet'ten alınabilecek.Abone ol
Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası yolculuk için getirilen Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.
Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."
E-devletten izin belgesi alma linki - tıklayın
İşte o duyuru;
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında. Hizmet linki: https://t.co/E4IHiazhUG @AliTahaKoc @suleymansoylu #DijitalTR pic.twitter.com/NxVJj644qS— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) March 30, 2020
Zorunlu hale getirilmişti
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.