HABER /  SAĞLIK
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Vatandaş dikkat! Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan son dakika Seyahat İzin Belgesi açıklaması ile vatandaşa önemli bir kolaylığın önü açıldı. Seyahat İzin Belgesi bundan böyle e-Devlet'ten alınabilecek.

Abone ol

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası yolculuk için getirilen Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

E-devletten izin belgesi alma linki - tıklayın

İşte o duyuru;

Zorunlu hale getirilmişti

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

İlgili Haberler
Kızılay Başkanı Kerem Kınık önemli gelişmeyi duyurdu! Kan nakliyle koronavirüs tedavisi Dinçer Güner 2020'de olacakları bilmiş! Fatih Altaylı'ya yılbaşında anlattıkları Koronavirüsle ilgili ilginç keşif! En çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Bakan Soylu'dan 'beni senin düzenin öldürür' diyen şoförle ilgili açıklama geldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de karantinaya alınan köyler! Sivas ve Giresun'un köyleri de var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey ismi öldürüldü
Galatasaray'dan Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim açıklaması
Kızılay Başkanı Kerem Kınık önemli gelişmeyi duyurdu! Kan nakliyle koronavirüs tedavisi
Koronavirüsle ilgili ilginç keşif! En çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Ekrem İmamaoğlu 'İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' dedi
Benzine bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
Afyonkarahisar'da giriş ve çıkışlara Corona virüs kısıtlaması
Mudanya'da evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı
Fenerbahçe'de 4 futbolcunun bileti kesildi
Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Askerlik 9 ay uzaltıldı mı 2020 son askerlik haberleri
Yorumlar 4 yorum