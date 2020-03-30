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Afyonkarahisar'da giriş ve çıkışlara Corona virüs kısıtlaması

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da koronavirüse ( kovid-19) yönelik geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri iş ve sağlık durumlarının dışında ilçeye giriş çıkışlara izin vermedi.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Pandemi Kurulu'nun kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle köylerden ilçe merkezine ya da ilçeden il merkezine olası hareketliliği engellemek için giriş ve çıkışlara önlem olarak kısıtlama getirildi. Bu duruma yönelik sabah saatlerinde jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Jandarma ekipleri oluşturdukları denetleme noktalarında araçları durdurarak iş ve sağlık gibi makul gerekçe taşımayan yolculuklara izin vermedi. Jandarma ekipleri, bu noktalarda durdurdukları araç şoför ve yolcularını da Corona virüse karşı alınması gereken önlemleri hatırlatarak, daha dikkatli olmalarını istedi.

Yolcular anlayışla karşılıyor

Yapılan çalışmaların doğru ve güzel olduğunu söyleyen sürücülerden Mahir Yalın, "Devletimiz, jandarmamız ve yetkililer gerekli tedbirleri alıyor. Bizim de o kurallara uyarak yardımcı olmamız gerekir. İnşallah birlikte kısa sürede bu belayı atlatırız" dedi.

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