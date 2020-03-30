Rize'de lise öğrencisinden sağlıkçıları duygulandıracak resim

RİZE'de güzel sanatlar lisesinde öğrenim gören Melisa Turgut, koronavirüse (kovid-19) karşı büyük fedakarlıkla işinin başında duran sağlıkçılara kalemiyle teşekkür etti. Ortaya koyduğu başarılı resim sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

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Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi Melike Turgut, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Corona virüs nedeniyle gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için 'Türkiye'yi sırtlayan sağlıkçılar' temalı resim çizdi.

Turgut, sağlık görevlilerini, ay yıldızlı Türkiye haritasını koronavirüse karşı sırtlarken resmetti. Liseli Turgut'un sosyal medyada paylaştığı resim, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, Rize Valiliği'nin hesabı dahil farklı hesaplarda da paylaşıldı.

"Sağlık çalışanlarının fedakarlığından etkilendim"

Güneysu ilçesine bağlı Adacami köyünde yaşayan Melike Turgut, resminin çok beğenildiğini belirterek, "Arkadaşımla konuşarak bu fikri oluşturdum. Televizyon ekranlarından sağlık çalışanlarının yaptıkları fedakarca, azimli çalışmalardan çok etkilendim. Türkiye’nin ve dünyanın bu salgını bertaraf edebilmesi için gayretle çalışıyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Ben de onların bu fedakarlığını anlatmak için böyle bir resim çizdim. Ardından bu resmimi sosyal medyada paylaştım. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında bu çalışmam başarılı bulunarak paylaşıldı" dedi.

Yetkililerden tebrik aldı

Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Adacami Mahallesi Muhtarı Kadem Öksüz de liseli Melike Turgut'u arayarak, tebriklerini iletti.