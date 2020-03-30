Demet Sağıroğlu kimdir aslen nereli? Demet Sağıroğlu evlendi mi?

Şarkıcı Demet Sağıroğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve koronaya yakalandığını duyurdu. 2013 yılından beri Amerika New York'ta yaşayan Demet Sağıroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 53 yaşındaki Demet Sağıroğlu aslen Erzurumlu. İşte şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun biyografisi...

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Unutulmaz şarkılarının sahibi Demet Sağıroğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu ve sevenlerini üzen haberi instagram hesabından duyurdu. 10 gündür hastayım diyen Demet Sağıroğlu hastalık belirtilerini ve son durumunu da sevenleri ile paylaştı. Demet Sağıroğlu aslen Erzurumlu ve 53 yaşında. İşte Demet Sağıroğlu hakkında merak edilenler, biyografisi..

"Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum Test yaptırmadım.Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim.

Demet Sağıroğlu kimdir: Sağıroğlu, 5 Aralık 1966 tarihinde Güzel Sanatlar mezunu İzmirli bir anne ve Mühendis bir Ankaralı babanın çocuğu olarak Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Marmara ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanan Sağıroğlu, annesinin isteğiyle Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde eğitim görmeye başladı. Fakat aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü’ne burslu olarak yatay geçiş yaptı. Sağıroğlu daha sonra İTÜ Devlet Konservatuarı Şan Bölümü’nde de eğitim aldı.

Kayahan'la tanışınca profesyonel olarak müzik hayatına atıldı. 1989 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Kayahan'ın "Ve Melankoli" isimli şarkısında vokal yaparak adını duyurdu. 1993 yılında Şehrazat (müzisyen)'ın bir bestesiyle katıldığı Pop Show Şarkı Yarışması'nda birinci olan Sağıroğlu, 1994 yılına kadar Kayahan'ın vokalistliğini yapmaya devam etti. Aynı sene prodüktörlüğünü Uzay Heparı'nın yaptığı ve albüme adını da veren çıkış şarkısı Kınalı Bebek'le önemli bir çıkış yakalayan Sağıroğlu, albümde sözü ve müziği kendisine ait olan Arnavut Kaldırımı, Hazan Mevsimi, Yadigar, Gönlünce Yaşa gibi şarkılara da yer verdi. İlk albümü olmasına rağmen Kınalı Bebek, büyük başarı kazandı.

Sağıroğlu'nun ikinci stüdyo albümü "Şikayetim Var" 1996'da müzik marketlerdeki yerini aldı. Prodüktörlüğünü Kayahan'ın yaptığı albüm, Kınalı Bebek'ın popülaritesini yakalayamasa da olumlu tepkiler aldı. Albümde kendi imzasını taşıyan Aşk Perisi, Zar Attık, Alacakaranlık, Ne Acı, Söylemem, Anlatma Bana gibi şarkılar da vardı.

1998'de kayıtları Atina'da Yannis Doulamis prodüktörlüğünde yapılan üçüncü albümü "Sımsıcak"ta Sağıroğlu, usta müzisyenler Şehrazat (müzisyen) ve Sezen Aksu'yla çalıştı. Sağıroğlu aynı sene sahnelenen “Zeki Müren İçin Bir Demet Yasemen” isimli müzikalde ünlü aktris Belgin Doruk'u canlandırdı. Oyunculukta da başarılı olan Sağıroğlu bir sonraki yıl "Nilgün" isimli dizide başroldeydi.

2000 yılında dördüncü stüdyo albümü "Papatya Falları"yla dinleyicisiyle buluşan Sağıroğlu bu albümde prodüktör Nino Varan'la çalıştı. Albümün Savruldum ve Misafir gibi beğenilen şarkılarında yine onun imzası vardı. Aşkın Nur Yengi ve Nalan gibi sanatçılara da şarkı veren Sağıroğlu, 2004 yılında "Korkum Yok" isimli albümünü çıkardı.

2009 yılında Aralık ayında vizyona giren, bestesi Melih Kibar'a, sözleri kendisine ait Adını Sen Koy filminin müziklerin de yer aldı. En son Hiç Özlemedin mi? adlı albümünü 2012 yılının Aralık ayında çıkardı.

Demet Sağıroğlu, 2013 yılında Amerika'ya yerleşti ve New York'da yaşamaya başladı.