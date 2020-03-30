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Hakkari'de 11 asker koronavirüse yakalandı denildi! Valilikten açıklama geldi

HAKKARİ Valiliği bazı basın, yayın organları ve sosyal medyada yer alan "11 askerin koronavirüse yakalandığı" haberleri ilgili açıklama yaptı. Valilik iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu haberin sosyal medya ve bazı basın, yayın organlarında giderek yayıldığı belirtildi. "11 askerin koronavirüse yakalandığı" haberleri gerçekleri yansıtmıyor denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan koronavirüse karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

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