THY iç hat uçuşlar hangi illere yapılıyor THY iç hat sefer listesi 2020

Koronavirüs tedbirleri kapsamında THY uçuşlarına sınırlandırma getirdi. Dış hat uçuşlarının hepsini iptal eden THY, iç hatlara ise sınırlı sayıda ve sadece büyükşehirlere sefer yapacak. Peki THY iç hatlar uçuş seferleri hangi illere yapılıyor? İşte sadece seyahat belgesi ile uçuşların yapılacağı iller.

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Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından THY dış hat uçuşlarının tümünü iptal ettiğini duyurmuştu.Vakaların giderek artması sonucu THY iç hat seferlerinde de kısıtlamaya getirdi. Sadece seyahat belgesi olan vatandaşların uçabileceği yerleri belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat öncede geliniz” uyarısında bulundu. Peki THY iç hat seferleri hangi illere yapılyor?

Öte yandan Bilal Ekşi, corona virüsüyle mücadele kapsamında iç hat seferlerinde uçak içinde ‘yan koltuk boş’ uygulaması yapacaklarını duyurdu.

Ekşi, şunları paylaştı:

* İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak TÜM seferlere ait TARİFE TABLOSU ektedir.

* Bu seferlere sadece SEYAHAT BELGESİNE SAHİP olan yolcularımız bilet alabilmektedirler.

* Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 SAAT ÖNCEDEN geliniz.

* İÇ HAT Biletlerinizi Havalimanı satış ofisleri yanında Acentelarımızdan da Seyahat İZİN BELGENİZ olması kaydı ile alabilirsiniz.

* Korona Virüs ile mücadele kapsamında İç hat seferlerimiz için:

* Uçak içinde YAN KOLTUK BOŞ uygulaması yapacağız. (az bilet satılacak)

* Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz.

* Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

Üsküdar Kaymakamlığı Seyahat Kurulu Başkanı İshak Aslan, seyahat izin belgesinin verilme koşullarını anlattı. Aslan şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımızın 28 Mart 2020 genelgesi gereğince il dışına çıkacak kişilerle ilgili seyahatlerde sınırlama verilmiştir. Bu kapsamda seyahat izin kurulu oluşturuldu. Bu seyahat izin kuruluna gelen vatandaşlarla ilgili bazı hususlar gerekiyor.

Otobüs veya uçakla İstanbul dışına çıkmak isteyenlerden doktor kararıyla tedavi için İstanbul dışına sevk edilmiş olanlar, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hasta olanlar, son on beş gün içerisinde ilimize gelmiş, ilimizde kalacak yeri olmayanlar için belgelerini ibraz etmek koşuluyla otobüsler veya uçakla seyahat edebilme haklarına sahip oluyorlar.

Belgeyle ilgili olarak vatandaşlarımız valilik veya kaymakamlıklarca oluşturulan kurullara başvuruyor. Kurullar başvuruları değerlendiriyor. Aynı zamanda elektronik ortamda da yine vatandaşlarımız başvuru yapabiliyorlar. Elektronik ortamda yapılan başvuruları da seyahat kurulumuz inceleyip cevaplandırıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız öncelikli olarak mesafe sınırı dikkat edilerek alınıyor. Vatandaşlarımızın koşullarının uygun olup olmadığını bakıyoruz. Belge verildiğinde vatandaşın bunu üç gün içinde kullanması gerekiyor”