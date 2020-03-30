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Çanakkale Maltepe köyü karantinaya alındı bir kadın hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE'nin Maltepe köyü Türkiye'de koronavirüs (kovid-19) vakalarının görülmesiyle karantina altına alınan köyler arasında olmuştu. Bu sabah Maltepe köyünde bir kadın ambulansla Pandemi hastanesi kabul edilen Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Maltepe köyünde bugün sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de dün Coronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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