Corona virüs sayısı Türkiye'de kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

TÜRKİYE 'deki koronavirüs ölü ve vaka sayısı hakkında son dakika bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Fahrettin Koca, bugün 9 bin 982 test yapıldığını ve bin 815 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ölü sayısı da arttı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüsle ilgili son rakamları verilerin canlı olarak duyurulduğu covid19.saglik.gov.tr adresinin linkini paylaşarak duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, bugün yapılan test sayısının 9 bin 982 olduğunu duyururken ölenlerin sayısının ise 23 olduğunu açıkladı.

Son açıklanan rakamlarla birlikte yapılan test sayısı 65 bin 446'ya yükselirken toplam vaka sayısı ise 9 bin 217 oldu. Bugün yapılan testlerle vaka sayısı ise bir 815 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de son kayıplarla birlikte ölenlerin sayısı 131'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 105'te kaldı.

Türkiye'nin koronavirüs grafiğine göre vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor.

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIM LİNKTEN ve buradan görebilirsiniz



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/R4gxYPD6Kj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020



