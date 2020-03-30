HABER /  GÜNCEL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Corona virüs sayısı Türkiye'de kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

TÜRKİYE 'deki koronavirüs ölü ve vaka sayısı hakkında son dakika bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Fahrettin Koca, bugün 9 bin 982 test yapıldığını ve bin 815 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ölü sayısı da arttı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüsle ilgili son rakamları verilerin canlı olarak duyurulduğu covid19.saglik.gov.tr adresinin linkini paylaşarak duyurdu. 

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, bugün yapılan test sayısının 9 bin 982 olduğunu duyururken ölenlerin sayısının ise 23 olduğunu açıkladı.

Son açıklanan rakamlarla birlikte yapılan test sayısı 65 bin 446'ya yükselirken toplam vaka sayısı ise 9 bin 217 oldu. Bugün yapılan testlerle vaka sayısı ise bir 815 olarak gerçekleşti.

türkiye son rakamı

Türkiye'de son kayıplarla birlikte ölenlerin sayısı 131'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 105'te kaldı. 

Türkiye'nin koronavirüs grafiğine göre vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor.


İlgili Haberler
Bu hafta çok kritik! Bölgesel karantinalar hükümetin gündeminde
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de karantinaya alınan köyler! Sivas ve Giresun'un köyleri de var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu hafta çok kritik! Bölgesel karantinalar hükümetin gündeminde
Af tasarısı olarak bilinen 'Ceza İnfaz İndirimi'nde kapsam daraltıldı işte son şekli
Koronavirüsle mücadelede 'İsveç modeli' konuşuluyor
Almanya'da koronavirüs vakalarında artış 5 Türk hayatını kaybetti
Bakan Soylu'dan 'beni senin düzenin öldürür' diyen şoför ile ilgili açıklama
Corona virüs test kiti yasak ama kapış kapış satılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Olympiakos'tan Kostas Sloukas'a kanca
Dolar haftaya yükselişle başladı dövizde son durum ne?
Fransa'da koronavirüs Evanjelik Kilisesi'nden yayıldı
Ortaokul ders programı EBA TV 30 Mart haftalık dersler
Koronavirüs salgını hakemleri de vurdu
İlkokul ders programı EBA TV 30 Mart-3 Nisan ders programı
Yorumlar 65 yorum