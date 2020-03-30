Mersin'de yasakları hiç sayıp evi kahvehaneye dönüştürenlere 9 bin lira ceza

MERSİN'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslara tedbir önlemleri uygulamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin lira ceza verildi.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, taziye evleri, dernek ve vakıfların genel kurul faaliyetlerinin durdurulmasının ardından bu tip faaliyetlere yönelik denetimlerini sıklaştırıldı.

Evini kahvehaneye dönüştürdü

Anamur ilçesinde yapılan denetimlerde Emirşah Mahallesi'nde bir kişinin evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü, 8 kişinin de bu alanda bulunan masalarda iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi.

9 bin lira ceza kesildi

Kahvehaneye dönüştürülen yerde oyun oynayan 8 şahıs ile ikamet sahibine 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereğince toplam 9 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca ikamet sahibi hakkında 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine aykırı hareket etmekten tutanak tutuldu.

Tutanak, cezai işlem uygulanmak üzere Anamur Belediye Başkanlığı'na gönderildi.