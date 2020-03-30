Brent ham petrolün varili 17 yılın en düşüğüne geriledi

Koronavirüs salgını, petrol piyasasını etkilemeye devam ediyor. ABD hafif ham petrolü ise 20.34 dolar seviyesine düşerken, Brent ham petrol 23.25 dolar seviyesine indi.

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Ham petrol göstergeleri, küresel koronavirüs pandemisinin kötüleşmesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki fiyat anlaşmazlığının düzelme belirtisi göstermemesi sonrası Brent petrolün 2002 Kasım ayından beri olan en düşük seviyesine gelmesiyle sert bir şekilde düştü.

20 doları gördü

Brent ham petrolün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 6,7 düşerek 23.25 dolar seviyesine gelirken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 5,4 gerilemeyle 20.34 dolara geldi.

Böylece petrol fiyatları, arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğünü görmüş oldu.

Petrol savaşları

Suudi Arabistan, cuma günü yaptığı açıklamada, Washington'ın petrol fiyatları konusundaki anlaşmazlığı sona erdirme baskılarına rağmen Rusya ile petrol piyasalarını dengelemek adına bir görüşmede bulunmadığını açıkladı.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, 25 dolar seviyesindeki petrol fiyatının rahatsızlık verici olduğunu dile getirdi ve geri adım atmayacaklarının işaretini verdi.