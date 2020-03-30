Kütahya'nın karantinadaki Yeşildere köyünde 43 kişiye de ev karantinası

KÜTAHYA'nın Yeşildere köyü bir kişide koronavirüs (kovid-19) vakasının görülmesinin ardından karantina altına alınmıştı. Bugün koronavirüs vakasının temas ettiği belirlenen 43 kişi de ev karantinası altına alındı.

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde pozitif çıkan bir Corona virüs vakasının ardından karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan Pozitif vakanın temas ettiği 43 kişi hakkında da ev karantinası uygulanma kararı verildi.

Kütahya Valiliği, dün Simav ilçesine bağlı 900 nüfuslu Yeşildere köyünde testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. İlçeye yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki köyde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedbir alınarak giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. Corona virüs testi pozitif çıkan vakanın yakını ve temas ettiği toplam 43 kişi hakkında önlem alınarak ev karantinası uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 1 haftadır evden çıkamayan ve testleri negatif çıkan kişiler sağlık ekiplerince sık sık kontrol ediliyor.

Köyde uyarılara tamamen uyuluyor

Corona virüs nedeniyle ‘evde kal’ çağrılarına neredeyse tamamen uyulan köyde sokaklar boş kaldı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında köylülerin dışarı çıkmadığı belirtildi. Köy camilerinden de karantina uygulandığı ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarı anonsları yapılıyor. Ayrıca ateş ile öksürük gibi Corona virüs belirtisi olanların hemen muhtarlık ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev karantinasında bulunan 43 kişi dışında diğer köy sakinleriyle ilgili de tarama yapacağı belirtildi.

Diğer köylere yayılma ihtimali yok

Kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyüne en yakın 2 kilometre mesafede Eydemir köyü bulunurken, diğer çevre köylerin ise yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu ve herhangi virüs yayılma tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.