HABER /  YEREL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Camide cemaat olmayınca sosyal medyadan vedalaştı

İhlas Haber Ajansı

BURSA’nın Karacabey ilçesinden tayini çıkan Ulucami müezzini Yaşar Nurcan, koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler dahilinde camide cemaat olmayınca, sosyal medyadan yayınladığı mesajla cemaatle vedalaştı.

Abone ol

Salgın sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmadığı için sosyal medyadan vatandaşlarla vedalaşan Yaşar Nurcan’ın 11 yıldır Karacabey Ulucamii'nde müezzin olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yeni görev yerinin İstanbul Beşiktaş Sinan Paşa Camii olduğu öğrenilen Yaşar Nurcan, sosyal medyadan vedalaştığı cemaate yaptığı konuşmada, ”Hayatın hep sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Her şey için canı gönülden teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Rabbim hepinizden razı olsun. En çok da yaz Kur'an kursu öğrencilerimi arayacağım. Hoşçakalın” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 30 Nisan'a kadar her şey ertelendi
Hakkari'de 11 asker koronavirüse yakalandı denildi! Valilikten açıklama geldi
Süleyman Soylu açıkladı! Ve koronavirüste korkulan oldu
İhtiyaç sahiplerine 1000'er lira yardım iki gün sonra ödenecek Bakan Selçuk açıkladı
Corona virüs sayısı Türkiye'de kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Portekiz’de 14 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı
Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
Formula 1 mühendisleri solunum cihazı geliştirdi
Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020 ödeme günleri
Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumunda son durum
Demet Sağıroğlu yaşı kaç koronavirüs oldu Demet Sağıroğlu kimdir nereli?
Yorumlar